كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني: القدرة النووية رادع واستخدامها يعتمد على القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت باكستان، إن تصرفات الهند في كشمير قد عرّضت السلام الإقليمي للخطر منذ أن قامت نيودلهي بتجريد جامو وكشمير من وضع خاص في أغسطس.

وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور لوسائل الإعلام، بأن بلده لا يريد أن يأخذ النزاع إلى درجة يتعرض فيها السلام الإقليمي والعالمي للخطر.

وقال اللواء عاصف غفور: "أصبح الوضع في كشمير خطرًا كبيرًا على المنطقة ... العمل الهندي في كشمير يزرع بذور الحرب".

ونفى "غفور"، أن يكون هناك أي تغيير في السياسة النووية لباكستان بعد أن قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إن سياسة "عدم الاستخدام الأول" في نيودلهي لم تكن غير قابلة للإلغاء.

أكد المتحدث: "القدرة النووية رادع، واستخدامها خيار سياسي".

وأضاف اللواء "غفور": "أنه خيارهم - الهند - تغيير سياستهم. لدينا القدرة ... من أجل ... من أجل الردع".

وقال المتحدث، إن إسلام آباد تريد حل قضية كشمير من خلال الحوار. مشيرًاإلى أن باكستان مستعدة حتى للوساطة من طرف ثالث لإنهاء معاناة الشعب الكشميري "طوال 72 عامًا".

وأوضح "غفور": "حتى الآن كانت كشمير نزاعًا ثنائيًا مع الهند، لكن منذ 5 أغسطس، عندما غيرت الهند وضع المنطقة، تم إغلاق هذا الفصل أيضًا".

وألغت الهند المادتين 370 و 35 A التي منحت وضعًا خاصًا للدولة المضطربة وقسمتها إلى إقليمين يديرهما الاتحاد الفيدرالي.

وأقفلت الهند وباكستان قرنين فوق كشمير منذ استقلال كلا البلدين من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. كلاهما يحكمه جزئياً لكنهما يطالبان به بالكامل. لقد خاضوا ثلاث حروب في الماضي - حربان على كشمير.

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بعد تحديد موعد "محتمل" لحرب شاملة، حذر وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، الهند، الآن من هجمات نووية خاصة بمنطقة محددة بقنابل ذرية صغيرة.

وأكد الوزير أن الوقت قد حان لـ"نضال نهائي من أجل الحرية"، وأن الحرب مع الهند ستكون "الأخيرة، هذه المرة".

وادعى رشيد أحمد، أن باكستان تمتلك قنابل نووية من 125 إلى 250 جرامًا، والتي يمكنها ضرب وتدمير الأشياء وفقًا لرغبات بلاده.

كما حذر الوزير، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من تجنب الحرب خشية أن يثبت أنها "الأخير" بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

وقال الوزير الباكستاني: "الحوار ممكن إذا اتخذت الهند خطوة نحو حل قضية كشمير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. إذا تم فرض الحرب على باكستان، فستقسم الهند إلى 22 جزءًا".

اشتهر "أحمد" بتصريحاته المثيرة للجدل في الماضي. وفي الأسبوع الماضي، تنبأ بحدوث حرب شاملة مع الهند في نوفمبر تقريبا وسط تقارير عن نشر قوات بالقرب من الحدود الهندية.

زار قادة الجيش في الدولتين المسلحتين بالأسلحة النووية، قوات من مواقعهم الأمامية في الأيام الثلاثة الماضية وتعهدوا بالرد بشكل مناسب في حالة أي استفزازات من قبل العدو.

وكانت قد نبهت وكالات الأمن الهندية، في وقتا سابقا، مشغلي الموانئ على طول ساحل ولاية جوجارات الغربية لاتخاذ تدابير أمنية معززة لتجنب تسلل محتمل من قبل الكوماندوز المدربين من باكستان.

وقال استشاري لجميع الموانئ، "دخلت قوات الكوماندوز التي تدربها باكستان في خليج كوتش. ويعتقد أنهم تدربوا على الهجمات تحت الماء. لذلك، أمر باتخاذ أقصى درجات الأمن لمنع أي وضع غير مرغوب فيه في ولاية جوجارات".

وطلبت وكالات الأمن في الهند من مشغلي الموانئ وأصحاب المصلحة الآخرين وضع تدابير وقائية للتخفيف من الأعمال العدائية ونشر أقصى قدر ممكن من الأمن لسد المناطق الساحلية الجليلة ونشر حركة أي "سفن أو قوارب أو قوارب مشبوهة تقترب من السواحل".