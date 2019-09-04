كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العشرات يحتجون على النفوذ الصيني في كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الكازاخيون الذين يحتجون على بناء المصانع الصينية تجمعات عامة في ثلاث مدن قازاخستانية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بحظر فرض مبادرة تأمل حكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أن تجلب الاستثمار وفرص العمل.

وتعد الصين المجاورة بالفعل واحدة من أكبر المستثمرين والشركاء التجاريين في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط، ولكن وجودها الواسع وحملة بكين الرامية إلى "إزالة التطرف" بين الأقليات العرقية في مقاطعة شينجيانغ، ساهمت في تنامي المشاعر المعادية للصين.

وبدأت الاحتجاجات لأول مرة في مدينة تشاناوزين الصناعية الصغيرة في غرب كازاخستان يوم الأحد، حيث تجمع حوالي 100 شخص للمطالبة بحظر ما وصفوه بخطط لنقل النباتات الصينية التي عفا عليها الزمن وتلوثها إلى كازاخستان.

ويوم الاثنين، نمت الجماهير إلى أكثر من 300 شخص، وفقا للصحيفة المحلية "لادا" وفي حديثه للمتظاهرين، قال حاكم المنطقة "سيريكباي تروموف": "إنه لا توجد مثل هذه الخطط - على الرغم من أن الحكومة قالت إنها تناقش عددًا من المشاريع الاستثمارية مع الشركات الصينية".

ولكن المسيرات استمرت اليوم الأربعاء، حيث توسعت لتشمل العاصمة نور سلطان وأكبر مدينة في البلاد.

ففي ألماتي، تجمع حوالي 30 شخصًا خارج مكتب رئيس البلدية يحملون لافتات مثل "لا نباتات صينية" ويغنون النشيد الوطني. في نور السلطان، تجمع حوالي عشرين شخصًا في إحدى الساحات المركزية، وعرضوا لافتات تحمل رسائل مماثلة.

وتعد الصين مستثمرًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في كازاخستان وتشتري النفط والغاز من هذه الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، ولكن النقاد يتهمون بعض الشركات الصينية - وكذلك الغربية - بتعيين عدد قليل جدًا من الموظفين المحليين ودفع أجور أقل من العمال الأجانب.

وكانت هناك أيضًا مجموعة من الاحتجاجات في عام 2016 مدفوعة بمشاعر معادية للصين ضد إصلاح الأراضي المخطط له والذي قال معارضوه إنه كان سيسمح للأجانب بجمع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكازاخستانية.

وكانت حملة "إزالة التطرف" التي قامت بها بكين في شينجيانغ، والتي حسب جماعات حقوق الإنسان قد هبطت مليون شخص، بمن فيهم بعض الكازاخستانيين في معسكرات تشبه السجون.

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في مارس الماضي، ألقت كازاخستان القبض على أحد رواد الحملة ضد المخيمات متهمة إياه بخطاب الكراهية. أفرجت عنه محكمة محلية في صفقة اعتراف الشهر الماضي.

وتعد الصين المجاورة بالفعل واحدة من أكبر المستثمرين والشركاء التجاريين في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط، ولكن وجودها الواسع وحملة بكين الرامية إلى "إزالة التطرف" بين الأقليات العرقية في مقاطعة شينجيانغ ساهمت في تنامي المشاعر المعادية للصين.

وبدأت الإحتجاجات لأول مرة في مدينة تشاناوزين الصناعية الصغيرة في غرب كازاخستان يوم الأحد، حيث تجمع حوالي 100 شخص للمطالبة بحظر ما وصفوه بخطط لنقل النباتات الصينية التي عفا عليها الزمن وتلوثها إلى كازاخستان.

ويوم الاثنين، نمت الجماهير إلى أكثر من 300 شخص، وفقا لصحيفة محلية لادا. وفي حديثه للمتظاهرين، وقال حاكم المنطقة سيريكباي تروموف إنه لا توجد مثل هذه الخطط - وعلى الرغم من أن الحكومة قالت إنها تناقش عددًا من المشاريع الاستثمارية مع الشركات الصينية.

وفي ألماتي، تجمع حوالي 30 شخصًا خارج مكتب رئيس البلدية يحملون لافتات مثل "لا نباتات صينية" ويغنون النشيد الوطني.

وفي نور السلطان، تجمع حوالي عشرين شخصًا في إحدى الساحات المركزية، وعرضوا لافتات تحمل رسائل مماثلة.

وتعد الصين مستثمرًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في كازاخستان وتشتري النفط والغاز من هذه الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، ولكن النقاد يتهمون بعض الشركات الصينية - وكذلك الغربية - بتعيين عدد قليل جدًا من الموظفين المحليين ودفع أجور أقل من العمال الأجانب.

وكانت هناك أيضًا مجموعة من الاحتجاجات في عام 2016 مدفوعة بمشاعر معادية للصين ضد إصلاح الأراضي المخطط له والذي قال معارضوه إنه كان سيسمح للأجانب بجمع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكازاخستانية. كان الإصلاح على الرف.

وكانت حملة "إزالة التطرف" التي قامت بها بكين في شينجيانغ، والتي حسب جماعات حقوق الإنسان قد هبطت مليون شخص، بمن فيهم بعض الكازاخستانيين في معسكرات تشبه السجون.

وفي مارس الماضي، ألقت كازاخستان القبض على أحد رواد الحملة ضد المخيمات، متهمة إياه بخطاب الكراهية، وأفرجت عنه محكمة محلية في صفقة اعتراف الشهر الماضي.

