كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي يكشف النقاب عن مجلس الوزراء الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يوقع رئيس الدولة الايطالية اليوم الاربعاء على حكومة جديدة بعد أن اتفق حزبان سياسيان متنافسان على تحالف غير مرجح من المتوقع أن يحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويتخذ موقفا أكثر ليونة بشأن الهجرة.

ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي قاد الإدارة المنتهية ولايته، عن تشكيلة حكومته الجديدة ويسعى إلى الحصول على تفويض جديد من الرئيس سيرجيو ماتاريلا في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وجاء التحالف بين حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة والحزب الديمقراطي يسار الوسط (PD)، الأعداء الذين أدوا اليمين الدستورية في السابق، بعد شهر من الاضطرابات السياسية الناجمة عن الانهيار المفاجئ للتحالف الحاكم السابق.

وانسحب حزب الرابطة اليمينية المتطرفة لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من ائتلافه مع الحزب ذي الخمس نجوم، وأعلن أنه غير عملي ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة على أمل أن يعود سالفيني إلى السلطة كرئيس للوزراء.

وعكست المناورة التي قام بها سلفيني نتائج عكسية، حيث استهل تحالفًا جديدًا من المتوقع أن يخفف من موقفه المواجهي بشأن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، والذي ألقى باللوم فيه على الاقتصاد الإيطالي الضعيف، وحملته على المهاجرين القادمين بالقوارب من إفريقيا.

وبمجرد موافقة "ماتاريلا" على حكومة كونتي، وسيتعين على رئيس الوزراء بعد ذلك الفوز بأصوات الثقة في مجلسي البرلمان قبل أن تتمكن الحكومة من بدء العمل رسميًا.

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وكشفت شركة 5 Star وPD يوم الثلاثاء عن برنامج سياسة مشترك مكون من 26 نقطة لتحالفهم المتنافس، مما يضع ميزانية 2020 التوسعية على رأس جدول أعمالهم، ولكن إرضاء الأسواق بمشروع موازنة يتعهد بعدم تعريض الموارد المالية العامة للخطر.

وأزال التحالف عقبة النهاية ليل الثلاثاء عندما وافق أعضاء من فئة 5 نجوم على الزواج في تصويت عبر الإنترنت.

وقالت مصادر 5 نجوم وPD أن المنصب الرئيسي لوزير الاقتصاد قد يذهب إلى روبرتو غولتيري، المدير العام، وهو الآن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي، أو إلى داريو سكانابيكو، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي..

وقالت المصادر إن هناك اسمًا آخر يجري بحثه لهذا المنصب وهو نائب محافظ بنك إيطاليا السابق سلفاتور روسي.

وأضافت المصادر أن لويجي دي مايو زعيم خمس نجوم الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير العمل في الادارة السابقة قد يصبح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

ويمكن تعيين رئيس PD ورئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني كمفوض للاتحاد الأوروبي.