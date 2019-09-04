كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام، اليوم الابعاء، أنه من المتوقع أن يكشف جوزيبي كونتي، الذي أُعيد تأكيده كرئيس للوزراء الإيطالي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في وقت لاحق من اليوم 4 سبتمبر، مما قد يسلم مهمة وزير الخارجية إلى زعيم حركة النجوم الخمس - وهي تنظيم سياسي في إيطاليا، أطلقه في 4 أكتوبر 2009 كل من جوزيبي غريللو، الكوميدي والناشط المدون في المجال العام وجيانروبرتو كازالدجيو المستشار في استراتيجيات الوب.

عمل لويجي دي مايو، كوزير للعمل والتنمية الاقتصادية في الحكومة الائتلافية مع حزب ليجا اليميني، الذي انهار بسبب خلافاتهم العديدة الشهر الماضي.

التقى رئيس الوزراء الإيطالي بحركة النجوم الخمس المناهضة للمؤسسة وحليفه الجديد، الحزب الديمقراطي يسار الوسط، في وقت سابق من اليوم ، ومن المتوقع أن يعود إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في وقت لاحق للبحث عن تفويض لتحالفهما.

ونشرت الصحف الإيطالية الكبرى قصصًا تتوقع تشكيلة الحكومة الجديدة. ونقلت صحيفة "لا ريببليكا" عن مصادر في الحزب الديمقراطي قولها، إن أعضائه سيكون لديهم عدد متساو من الحقائب الوزارية مثل حركة النجوم الخمس.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، من المتوقع أن يحافظ رئيس الوزراء الإيطالي على وزراء رئيسيين من حركة النجوم الخمس، وسيظل ألفونسو بونافيدي رئيسًا للعدل ووزير الصحة جوليا جريلو، في حين يتوقع أن يترأس الديمقراطيان روبيرتو جوالتيري ولورنزو جيريني حقيبتي المالية والدفاع على التوالي.

وقبل ذلك، أعلن "كونتي" استقالته في 20 أغسطس، وبذلك أنهى الحكومة الائتلافية التي استمرت 14 شهرًا بقيادة حزب ليجا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد لويجي دي مايو، من فئة حركة النجوم الخمس.

منذ ذلك الحين، انخرط "ماتاريلا" في مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية لإيجاد حل للأزمة، والتي بموجب القانون الإيطالي يمكن أن تخرج بإحدى طريقتين: تشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة. دفعت "سالفيني" بنشاط للسيناريو الأخير.

Advertisements

ووفقًا لوكالة "رويترز"، طلب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، يوم الخميس 29 أغسطس، من جوزيبى كونتى أن يرأس ائتلافا من حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطى المعارض، فى تحرك قد يمثل نقطة تحول فى علاقات إيطاليا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة "آكي"، كان قد أعلن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، أن مستقبل الائتلاف الثنائي مع حركة النجوم الخمس يعتمد على ما يحتويه خطاب رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي أمام مجلس الشيوخ عصر يوم الثلاثاء.

وقال "سالفيني"، في مقابلة إذاعية، رداً على سؤال فيما إذا كان ينوي سحب وزراء حزب الرابطة من الحكومة، “هذا يعتمد على ما يقوله كونتي اليوم أمام الشيوخ”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة، متوقعاً هجوماً من "كونتي" بسبب طلبه سحب الثقة المفاجئ عن الحكومة، “هل مستقبل البلاد يعتمد على خطاب ضد ماتيو سالفيني؟ لا أعتقد ذلك. آمل أن يكون الحديث عن أوروبا والعدالة والضرائب وغيرها… على الأقل سأتحدث أنا عن ذلك”.

ورأى "سالفيني" أن “الحكومة التي تتمتع بصلاحيات كاملة هي الحكومة التي تعمل ولا تجادل”، في إشارة إلى وزراء حركة خمس نجوم.

وقال: “نحن الآن نحسب حساب أولئك الأشخاص اليأسين الذين لا يريدون التخلي عن مقاعدهم. أما الذين هم ضميرهم مرتاح وعملوا بشكل جيد لا يخافون أبدًا من الانتخابات. بالنسبة لي، فلنصوت غداً صباحاً إذا أمكن”.

وأشار "سالفيني"، إلى أنه لم يتواصل في هذين اليومين لا مع رئيس الوزراء كونتي ولا مع شريكه في الائتلاف الحاكم، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، وقال "لا أعلم ما سيفعله الاخرون. أعلم ما سيفعله حزب الرابطة"، ولكن "إذا إختار شخصاً ما أغلبية بديلة لتوزيع الحقائب الوزارية بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، فإن المشكلة عندئذ ليست مشكلتي بل مشكلة البلد".