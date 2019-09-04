كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة التسجيلات الأخيرة.. نتنياهو يعين نفسه في هذا المنصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء الكنيست رسميا بأن نتنياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا عن تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات.

استقالة حاييم كاتس

وترك وزير الرفاه السابق كاتس منصبه في الشهر الماضي بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة اتهام إليه بتهمة خيانة الأمانة والفساد.

ومن المتوقع أن يبحث كاتس الذي لا يزال عضوا في الكنيست عن الحصانة البرلمانية قبل الانتخابات المقبلة في 17 سبتمبر، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان سينجح في هذا الأمر، وخاصة بسبب غياب أي لجان مشكلة داخل الكنيست الحالي المنتخب في انتخابات أبريل الماضي يمكن لكاتس تقديم طلب بهذا الشأن إليها.

وأصبح كاتس عضوا رابعا في الحكومة الإسرائيلية يوجه تهما جنائية محتملة، والآخرون هم وزير الصحة يعقوب ليتسمان ووزير الداخلية أرييه درعي ونتنياهو نفسه.

وزارة الرفاه الإسرائيلية

تعمل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية كحلقة وصل مركزية في سياسة الرفاه الإسرائيلية، هدفها أن تعمل، سوية مع وزارات ومع جهات أخرى، على إيجاد، منع، علاج، حماية، إعادة تأهيل ومساعدة كل إنسان، عائلة ومجتمع موجود في حالات أزمة مؤقتة أو متواصلة بسبب الإعاقة، الفقر والإقصاء الاجتماعي، صعوبات في الأداء الوظيفي، السن، البطالة، الإهمال، التمييز، الاستغلال والانحراف الاجتماعي.

تسجيلات صوتية لنتنياهو

هذا وقد بثتت القناة "13" بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تسجيلات صوتية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفضح تدخله في شؤون الإعلام الإسرائيلي بطريقة مباشرة، برغم أنه لم يكن يوما وزيرا للإعلام.

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نتنياهو يصرخ ويهدد ويتوعد

وسجل صوت نتنياهو وهو يصرخ ويتوعد ويهدد وزير الإعلام الإسرائيلي السابق أيوب قرا، بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة قد حظر عليه التدخل في شؤون وزارة الإعلام، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء الحوار الحاد بينهما بعد نشر خبر في القناة الإسرائيلية "20"، عزا فيه الوزير قرا إنجازا في المجال الإعلامي إلى الوزيرة السابقة إيليت شاكيد.

وتابعت القناة، أن أمورا أخرى "فظيعة" يقوم بها نتنياهو في "سوق" الإعلام في إسرائيل من أجل أشخاص بعينهم.

نتنياهو يرد

وعقب نتنياهو على نشر المكالمات الهاتفية، بقوله: أنا فخور بظهور الحقيقة، والمكالمات تدل على أنني كنت حريصا على الحفاظ على القنوات التلفزيونية من الانهيار والاختفاء.

من جهته، قال منافسه رئيس الأركان الأسبق ورئيس تحالف "أزرق ابيض" بيني غانتس، "إن نتنياهو فقد كافة الضوابط المطلوبة للامتثال لتعليمات القانون".

فيما قالت عضو الكنيست من "المعسكر الديمقراطي" ستاف شافير، إن "نتنياهو بذل جهدا هائلا من أجل السيطرة على سوق وسائل الإعلام، من خلال مسؤولين ورشوة محتملة، وكلما تكشفت أدلة على هذه الأعمال، ندرك أنه يوجد هنا رئيس حكومة لا يريد أن يعرف حقيقة أفعاله" الفظيعة.

ونتنياهو مثله مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخوض صراعا دائما مع الصحافة ووسائل الإعلام، لدرجة أنه برر رمي زوجته لقطعة الخبز والملح التي قدمت لها كعربون صداقة أثناء زيارتهما للعاصمة الأوكرانية مؤخرا، بإثارة اهتمام وسائل الإعلام العبرية وجعلها تغطي نبأ هذه الزيارة، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.