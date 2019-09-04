كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفنزويلي يحذر من هجوم كولومبي محتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، القوات المسلحة بالتأهب لوقوع هجوم محتمل من جانب الحكومة الكولومبية، وأعلن مناورات عسكرية على الحدود وسط تسليح مجموعة من قادة حرب العصابات السابقين.

وأعلن مقاتلو جماعة فارك السابقون يوم الخميس عن إعادة تسليح في مقطع فيديو تعتقد السلطات الكولومبية أنه تم تصويره في فنزويلا، مثيرية القلق من تفاقم الصراع المسلح الكولومبي وتوسيع الجماعات المسلحة في فنزويلا.

وقال "مادورو"، في بث تلفزيوني، يوم أمس الثلاثاء: "لقد أمرت قائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة البوليفارية وجميع الوحدات العسكرية على الحدود بإعلان حالة تأهب ... في مواجهة العدوان الذي تهدد به كولومبيا ضد فنزويلا".

وأضاف "مادورو"، أن مجموعة من التدريبات العسكرية التي تجرى كل عام ستجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر في ولايات زوليا وتاشيرا وأبور وأمازوناس، التي تقع على الحدود مع كولومبيا. وأن هذه هي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام.

على الرغم من الخطاب الدراماتيكي، تتفق البيانات مع النزاعات المتكررة بين البلدين لأكثر من عقد وتشمل في بعض الأحيان تحركات القوات من أجل التأثير السياسي. انتهت المشاحنات السابقة في المضايقة على مضض.

وأعلن قادة سابقون من القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، يوم الخميس الماضي، عن هجوم جديد في مقطع فيديو يعتقد أنه تم تصويره في فنزويلا.

وظهر قائدا القوات المسلحة الثورية لكولومبيا السابق، إيفان ماركيز، وجيسوس سانتريتش، محاطين بمقاتلين مسلحين في مقطع فيديو على يوتيوب، قائلين، إن اتفاق السلام لعام 2016 قد تعرض للخيانة.

وأدان الإعلان من قبل حكومة الرئيس إيفان دوكي، والأمم المتحدة، وحزب فارك السياسي، الذي قالت قيادته، إن غالبية المتمردين السابقين ما زالوا ملتزمين بالسلام رغم "الصعوبات والمخاطر".

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حكومة "مادورو" توفر المأوى لمجموعات فارك وجيش التحرير الوطني المنشقة.

من جانبه، قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، يوم السبت، إن السلطات أحبطت هجومًا قال إنه تم تنظيمه في كولومبيا واستهدف المحكمة العليا في فنزويلا ووحدة من قوات الشرطة الخاصة.

Advertisements

وقال إن "دوكي"، أمر بتدريب 200 رجل في ثلاثة معسكرات في كولومبيا للقيام بأعمال إرهابية شبه عسكرية.

وأضاف "رودريجيز"، في تعليقات نقلها التلفزيون: "الحكومة الحالية في كولومبيا حولت سياساتها إلى تهديد حقيقي لهدوء فنزويلا".

بشكل منفصل، قال "دوكي"، في بيان، إنه يعتزم إدانة "مادورو" في الأمم المتحدة ومنظمة البلدان الأمريكية لحمايته الإرهابيين.

وألقت وزارة الخارجية الفنزويلية يوم الجمعة باللوم في إعادة تسليح المنشقين على فشل "دوكي" في اتباع اتفاقات السلام، وغرد "مادورو" على "تويتر" بأن حكومته ملتزمة بتعزيز السلام في كولومبيا. ولم يشر إلى مسألة وجود المتمردين في الأراضي الفنزويلية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء ممثلية دبلوماسية تعنى بشؤون فنزويلا في سفارتها بالعاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن ”الممثلية الجديدة ستواصل تقديم خدماتها لحكومة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، والشعب الفنزويلي“.

وأضافت أن ”الممثلية ستواصل مساهمتها في استعادة الديمقراطية بفنزويلا وإقامة نظام دستوري، وتوفير الأمن والظروف الجيدة للشعب الفنزويلي“.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بـ ”جوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن "مادورو"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.