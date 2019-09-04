نسي حذاءه الرياضي.. رونار يتأخر 15 دقيقة عن تداريب المنتخب السعودي _ صورة

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تسبب نسيان الفرنسي “هيرفي رونار”، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، حذاءه الرياضي الخاص بالتدريبات، تسبب في تأخيره عن بدء تداريبه للاعبي “الأخضر”.
واكتشف رونار عدم وجود حذائه بعد وصوله إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام، حيث يجري المنتخب السعودي تدريباته، ليجد نفسه مضطرا إلى الانتظار خارج الملعب قرابة 15 دقيقة.
وقاد المدرب الفرنسي تدريبات لاعبي منتخب السعودية، بعد أن جيء بحذائه الرياضي، من طرف أحد العمال، الذي أرسل إلى الفندق، حيث نسي رونار الحذاء.
ويواصل المدرب السابق للمنتخب الوطني إشرافه على تحضيرات المنتخب السعودي، استعدادا للمباراة، التي ستجمعه بالمنتخب اليمني، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
يذكر أن الاتحاد السعودي للعبة تعاقد مع رونار، البالغ من العمر 50 سنة، في يوليوز الماضي، للإشراف على منتخبه الأول، بعد أن تم الانفصال بينه والجامعة الملكية، عقب خروج “أسود الأطلس”، من الدور الثاني لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، ضد منتخب البنين بركلات الترجيح.
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