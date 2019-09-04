وعكة صحية مفاجئة تلم بـ”دون بيغ”- صورة

كشف نجم الراب المغربي، توفيق حازب، الملقب بـ”دون بيغ”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أرغمته على زيارة المستشفى.

ونشر “دون بيغ” على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة من داخل المستشفى، الذي قصده لتلقي الاسعافات الضرورية، وعلق عليها: “اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً”.

ولم يكشف دون بيغ تفاصيل الوعكة الصحية، التي تعرض لها، غير أن الأمر لا يبدو خطيرا، مدام قد استطاع تصوير وضعه، ومشاركته مع معجبيه.

وأصبح دون بيغ منذ عودته القوية لساحة الراب أكثر نشاطا على “أنستغرام”، إذ أصبح يشارك يومياته عبر خاصية “ستوري”.