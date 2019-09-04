بالفيديو: ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم يثقل كاهل المواطنين خلال المناسبات الدينية

مع كل زيارة أو مناسبة دينية ترتفع اسعار المواد الغذائية واللحوم، حتى أصبح هذا الموضوع يشكل ثقلاً على كاهل المواطن، وهو الامر الذي يبدو وكأن التجار ينتظرون هذه المناسبات لرفع الأسعار تدريجيا. من جهتهم، طالب بعض التجار الحكومة بتسهيل اجراءات دخول المواد الغذائية، فضلاً عن الاغنام لتلافي حصول نقص في الكميات، ما يدفع الى ضرورة رفع اسعار تلك المواد. ويثقل ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم خلال المناسبات الدينية كاهل المواطنين، وسط مطالبات بضرورة وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة المتكررة.



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