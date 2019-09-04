دائرة صحة المثنى تصدر بياناً بشأن 'حافظات اللقاح'

اصدرت دائرة صحة المثنى، الاربعاء، بياناً بشأن "حافظات اللقاح" التي اثير حول استيرادها بمبالغ تصل الى مئات الملايين من الدنانير.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي اعادت بث مقطع منذ ثلاث سنوات ونوضح بخصوصه أن أجرى مكتب المفتش العام تحقيقا بالموضوع وتوصل لغلق التحقيق لعدم وجود مقصرية واتباع الإجراءات الاصولية في العقد".

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وأضافت أن "مكتب الوزير اجرى تحقيقا في نفس الموضوع واوصت اللحنة بغلق التحقيق فيه لتطابق الاسعار وعدم المقصرية"، معتبرة أن "الهجمة المستمرة على جهود المؤسسات الصحية المستمرة ليلا ونهارا في ظل ماهو معروف من وضع البلد الامني من قبل الاعلام المضلل وغير المهني وتصوير حافظات اللقاح بانها ((ثلاجات لحفظ الخضروات والبيض، متجاهلين صفتها ونوعية عملها الاستثنائي في حفظ اللقاحات التي تصل اسعارها إلى المليارات".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يتضمن نقاشاً عن شراء "ثلاجات" لحفظ اللقاحات يصل سعر الواحدة منها ملايين الدنانير.