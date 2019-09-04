أعلن النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي، الأربعاء، عن استحصال موافقة الحكومة لبناء مستشفى في قضاء أبو غريب غربي بغداد. وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إن" الحكومة الاتحادية وافقت على بناء مستشفى تضم 200 سرير في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد". وأضاف أن "تخصيص الأموال لبناء المستشفى ستكون في الموازنة المالية لسنة 2020".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلال الزوبعي يعلن استحصال موافقة الحكومة على انشاء مستشفى في ابو غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.