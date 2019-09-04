- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
يوم الزفاف يكون مزدحماً بالتفاصيل، تحاولين التحقق من أنّ كل شيء على ما يُرام، ولكن هناك أمر مهم قد تغفلين عنه، وهو تحضير وجبات خفيفة لتناولها يوم زفافك من أجل الحفاظ على طاقتك. لكن تجنّبي هذه الأطعمة:
السكر
الكافيين
الجبن
التوابل
المشروبات الغازية
الخضروات الصليبية
مثل البروكلي والملفوف، فهي تشعرك بالغثيان وتسبّب الغازات.
الأطعمة المقليّة
الكربوهيدات
وتوجد في الفاكهة المجففة والمخبوزات والبسكويت ورقائق البطاطا، وهي أطعمة عليكِ تجنّبها لأنها تسبّب الغازات في البطن، لهذا استبدلي مصادر الركربوهيدرات يوم زفافك بمصادر آمنة مثل الحبوب الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أطعمة عليك تجنّبها يوم زفافك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.