'كي كارد' تنال جائزة أفضل بطاقة ذكية لعام 2019

نالت شركة "كي كارد" افضل بطاقة ذكية لعام 2019 لنجاحها في مجال الانتشار وتعزيز الثقافة الالكترونية في مجالات الحياة وإيجادها السبل التقنية المريحة لدى الزبائن.

وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحدث المالي العالمي المهم International Finance Award منح في انجاز عراقي كبير شركة كي كارد Best Smart Card- Finance 2019 جائزة أفضل بطاقة ذكية لعام 2019 نظرا لنجاحها الكبير في مجال الانتشار وتعزيز الثقافة الالكترونية في مجالات الحياة وإيجادها السبل التقنية المريحة لدى الزبائن".

وأضاف أن "هذه الجائزة تمنح لأول مره للعراق ولشركة دفع الكتروني عراقية تقديرا لجهودها في هذا المجال الذي برعت فيه شركة كي كارد والتي وصلت بعدد زبائنها الى مايقارب (7 ملايين مشترك)".