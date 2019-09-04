الجيش المصري يعلن توقيف 217 مهاجرًا غير شرعي خلال شهر

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، توقيف 217 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال شهر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، حول جهود قوات حرس الحدود خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أنه تم ضبط 2 قاذف RBG وبندقية قناصة و2 بندقية آلية وآلاف من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.







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وأضاف البيان، أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون.

وأشار إلى أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم".

وتمثل مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية.

وأعلن الجيش، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية، وتوقيف الآلاف ممن كانوا في طريقهم نحو دول أوروبية انطلاقًا من سواحل البلاد.