التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً سقط بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، صاروخًا بالستياً من صعدة باستخدام الأعيان المدنية وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية، وفق ما أعلنه التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، إن مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.