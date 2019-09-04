مليشيا الحرس الثوري الإيراني تعتقل 24 بحارا أجنبيا

أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، الأربعاء، اعتقال 24 بحارا أجنبيا (لم تحدد جنسياتهم) إثر توقيف 7 سفن صيد؛ بدعوى أنشطة غير قانونية قبالة سواحل منطقة جاسك جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) إن دورية بحرية تابعة لقاعدة تدعى "الإمامة"، تشرف عليها القوة البحرية في الحرس الثوري (المدرج على لائحة الإرهاب لدى واشنطن ) هي من تولت توقيف سفن الصيد.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري، في بيان، أن سبب احتجاز السفن الأجنبية السبعة هو عدم التزامها بالمسافة المحددة والمسموح بها للصيد في المياه الإقليمية الإيرانية، فضلا عن مخالفتها قوانين محلية تتعلق بتنظيم عمليات صيد الأحياء المائية.



وأشارت إلى أن البحارة الأجانب المحتجزين لديها جرى تحويلهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات المتعلقة بهذا الصدد.

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وكانت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في 19 يوليو/ تموز الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية؛ لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين الماضي، أنها تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة.

ودأبت طهران ومليشيات موالية لها تنتشر في المنطقة على استهداف السفن التجارية لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.