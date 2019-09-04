صحيفة ألمانية تهاجم زيارة عمدة طهران لبرلين: غير مرحب به

هاجمت صحيفة ألمانية، الأربعاء، الزيارة التي سيقوم بها عمدة طهران، بيروز حناجي، إلى ألمانيا، يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن ممثل نظام ولاية الفقيه "غير مرحب به".

وتحت عنوان "ماذا يفعل ممثل الملالي في برلين؟"، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة، إنه "من المقرر أن يستقبل عمدة برلين مايكل مولر، عمدة طهران يوم الجمعة المقبل".

وتابعت: "حناجي واحد من عناصر الحرس الثوري الإيراني الإرهابي"، مضيفة: "لقد نفذت وحدة القدس التابعة للحرس الثوري العديد من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العالم".

وأضافت الصحيفة: "في يناير/كانون الثاني 2018، شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات لمنازل عملاء الحرس الثوري بألمانيا، في وقت كان يخطط فيه الحرس الثوري لتنفيذ هجمات ضد أهداف يهودية في الأراضي الألمانية".

ومضت قائلة: "كما يسلح الحرس الثوري، جماعات أخرى مثل حزب الله في لبنان".

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وأشارت "بيلد" إلى أن "الحرس الثوري نفذ عمليات اغتيال لمعارضين للنظام الإيراني في أوروبا"، مضيفة: "لذلك، فإن حناجي غير مرحب به".

ورفضت سوزان شبلي، سكرتير بلدية برلين المعنية بملف الشؤون الخارجية، التعليق على زيارة المسؤول الإيراني، في اتصال هاتفي مع "بيلد".

ونقلت الصحيفة الألمانية عن أولريكه بيكر، المتحدث باسم حملة "أوقفوا القنبلة"، قوله: "عمدة طهران ممثل لنظام يقوم بإعدام مواطنيه على نطاق واسع".

وأضاف: "وضع السجادة الحمراء لاستقبال مثل هذا المسؤول يمكن اعتباره موافقة ضمنية على سياسات النظام الإيراني البربرية"، مضيفا: "لذلك يجب توجيه نصيحة صادقة لمولر بالتراجع عن استقبال حناجي".





ويصل عمدة طهران برلين يوم الجمعة في زيارة لم تعلن أجندتها كاملة، أو أهدافها.

و"أوقفوا القنبلة" حملة شعبية تطالب بالضغط على النظام الإيراني سياسيا واقتصاديا لحمله على التراجع عن تطوير أسلحة نووية، ودعم المعارضة في الداخل أو في المنفى، وكذلك تطالب بحظر حزب الله في ألمانيا.