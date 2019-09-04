قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن تحركات الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه تعرض السلام في المنطقة للخطر وذلك بعدما ألغت نيودلهي وضع الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في الشهر الماضي.
وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "الوضع في كشمير أصبح خطرا كبيرا في المنطقة...التحركات الهندية في كشمير تبذر بذور الحرب".
وأضاف "لا نريد أن نصل بالنزاع إلى نقطة يكون عندها السلام الإقليمي والعالمي مهددا".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث عسكري باكستاني: #الهند "تبذر بذور الحرب" بتحركاتها في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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