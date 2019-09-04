متحدث عسكري باكستاني: #الهند "تبذر بذور الحرب" بتحركاتها في كشمير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن تحركات الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه تعرض السلام في المنطقة للخطر وذلك بعدما ألغت نيودلهي وضع الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في الشهر الماضي.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "الوضع في كشمير أصبح خطرا كبيرا في المنطقة...التحركات الهندية في كشمير تبذر بذور الحرب".

وأضاف "لا نريد أن نصل بالنزاع إلى نقطة يكون عندها السلام الإقليمي والعالمي مهددا".