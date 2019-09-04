الان تتابع أقمار صناعية تكشف بناء إيران لقاعدة عسكرية سرية على الحدود السورية العراقية #عاجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت قناة “فوكس نيوز” عن قيام إيران ببناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، قرب الحدود العراقية، لإيواء آلاف الجنود بها.

ونقلت القناة عن مصادر مخابراتية غربية متعددة أنه تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، الذي يطلق عليه اسم “مجمع الإمام علي”، من جانب القيادات العليا في طهران، فيما يقوم باستكمال إنشاءاته قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما ذكرت الشبكة أنها تثبتت من صحة ودقة المعلومات التي حصلت عليها باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، وحصلت على لقطات عبر القمر الصناعي توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

من جانبها، ذكرت شركة “إيميج سات إنترناشونال” ISI أنه يمكن تخزين صواريخ دقيقة التوجيه في 5 مبان مختلفة، تم بناؤها حديثًا ويحيط بها أكوام ترابية كبيرة.

وأوضح محللو الشركة، الذين قاموا باستعراض الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي، أن الصور في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة تظهر 10 مخازن إضافية ذات حماية خارجية أقل، إضافة إلى مبانٍ جديدة، وهياكل لتخزين الصواريخ.

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وأشاروا إلى أنه ربما تكتمل الإنشاءات بالقاعدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسوف تصبح القاعدة جاهزة للتشغيل بعد فترة وجيزة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يبني فيها الجيش الإيراني قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، وفقًا لخبراء أمنيين.

ويوجد موقع للجيش الأميركي على بعد أقل من 200 ميل عن المجمع الإيراني الجديد.

واستهدفت إسرائيل مؤخرا منشآت عسكرية إيرانية في سوريا، حيث تم تدمير المباني التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وإيواء القوات العسكرية.

ويأتي النشاط الإيراني في سوريا، بعد شن إيران، أو ميليشيات بالوكالة تابعة لها، هجمات متعددة هذا الصيف ضد البنية التحتية المرتبطة بالغرب. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، قامت طهران بعمل استفزازي في محاولة للضغط من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة ضدها حديثا.