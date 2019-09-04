الان تتابع الإمارات: نتطلع إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء – الخليج 365

أكدت الحكومة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها تتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في صفحته الرسمية بموقع تويتر: “نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وشدد على أن “وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية”، مقدما الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار، حسب قوله.

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وأمس الثلاثاء، وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى مدينة جدة السعودية من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية لحل الوضع في جنوب البلاد.

وخلال الفترة الأخيرة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى، فيما تتهم الحكومة اليمنية المجلس بالانقلاب على السلطات الشرعية.

وفي وقت سابق دعت السعودية المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية إلى الحوار لحل أزمة جنوب اليمن ووقف التصعيد هناك.

وتتمسك الحكومة اليمنية بضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جميع مرافق الدولة جنوبي البلاد، مع تشديدها على وقف الدعم الإماراتي للمجلس.