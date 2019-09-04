صحيفة: الإمارات تحظى بتجربة حضارية متواصلة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه للوصول إلى إنسان متمكنٍ ومنفتحٍ وواعٍ، فإن ذلك يحتاج إلى عملية بناء في الإنسان والاستثمار في الكادر البشري كونه الأساس في أي تطور ونهضة وإنجاز.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "ومما لا شك فيه أن الوصول إلى الإنسان المُلهم القادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات شأن بالغ الأهمية، فكم من أناس لديهم الكثير من الطاقات التي ذهبت أدراج الرياح لغياب الآلية أو المحفز لإخراجها واستنباطها، أو لأن الظروف الزمانية والمكانية جعلت من يحملون المواهب والقدرات بقيت تحت جبال من ضغوط الحياة التي لم تدع لهم فرصة إخراجها..

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ومضت "لكن الحال في الإمارات بنظرة قيادتها ومبادراتها الخلاقة المبدعة، قد جعلت منها حلماً يلهب مخيلة وعقول الملايين حول العالم، فهي أرض تحقيق الأحلام وقهر المستحيل وتوفير الفرص فضلاً عما تنعم به من قيم كانت كفيلة دائماً بأن تشكل دافعاً لمن يريدون النهوض والتقدم والإنجاز سواء على الصعيد الفردي أو بما يرفد مسيرة المجتمعات برمتها".

وأضافت أنه من هنا كان تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال حضوره فعالية " تحقيق المستحيل " أكبر ورشة تحفيزية من نوعها في المجال القيادي بمشاركة 10 آلاف إنسان من 46 دولة بالقول: " الإمارات قصة مستمرة من الإلهام.. وفعالياتنا ستركز على تغيير أفكار وقناعات الناس لبث روح جديدة للتغير الإيجابي في حياة الناس".

وتابعت الإمارات لم تعرف التقليد يوماً ولا القوالب الجامدة، وهي إن رسخت موقعها كواحدة من أفضل دول العالم في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، لكنها لا تقدم إلا كل جديد، فالمبادرات التي تستقطب الآلاف وتحظى باهتمام عالمي واسع جميعها كما أكد سموه تحمل رسالة حقيقية في تغيير حياة البشر نحو الأفضل، وهذا هو التوجه الراسخ ليس فقط بمواكبة الحداثة بل بالتقدم عليها بمراحل.

وذكرت أن فعالية " تحقيق المستحيل " الأكبر من حيث التحفيز بهدف الوصول إلى نوع من القيادات القادرة على استقطاب المبدعين والملهمين والاستماع إلى قصص صبرهم وثباتهم ونجاحهم ووقوفهم بعد أن سقطوا كثيراً والاستفادة من تلك التجارب الحياتية الملهمة لنشر ثقافة التمكين القيادي وصقل المهارات الحياتية وبناء القدرات الشخصية والمهنية ونقل تجربة الإمارات القيادية.

وقالت " الوطن" في ختام افتتاحيتها إن الإمارات تحظى بتجربة حضارية متواصلة كان لإنجازاتها دور كبير في تعزيز الثقة بأن لا مستحيل أمام إرادة الإنسان وتصميمه، ويكفينا أننا أصحاب مسيرة ملهمة رفعت من سقف الطموح الوطني في المجالات كافة، وبتنا نتفرد بمدرسة تخرج القادة ومن يحملون تصميماً على تحقيق كل ما نتمناه لوطننا، فكسبنا الرهان في أعقد المحافل والميادين وبين الإنسان الإماراتي أنه المؤمن برسالة ومبادئ وطنه فهو في بلد لم يعرف المستحيل يوماً ويجيد تعليم أبنائه على تحويل التحديات إلى فرص، والهدف دائماً كان الوطن ورفعته ومجده وتقدمه، وها هم الآلاف من أبناء الكثير من الدول المتقدمة يشاركون في الفعالية للاطلاع عن قرب على تجربة فريدة تسابق الزمن منذ عقود وتؤكد قدرتها اللامحدودة على صناعة المستقبل.