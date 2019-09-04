التسامح يتصدر فعاليات الإمارات في أغسطس

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تصدر "التسامح" كعنوان لأهم المناسبات والفعاليات العامة التي شهدتها دولة الإمارات خلال أغسطس/آب، وذلك تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه في مجال تعزيز التقارب بين مختلف الثقافات والشعوب والأديان في العالم.



وشكل الإعلان عن تشكيل "لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقّعها كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي خلال فبراير/شباط الحدث الأبرز خلال أغسطس/آب، وسط ترحيب واسع من كبرى المرجعيات الدينية في العالم بهذه الخطوة التي من شأنها تسريع تفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وبهدف نشر "وثيقة الأخوة الإنسانية" ووصولها إلى جميع فئات المجتمع ومنهم "أصحاب الهمم" اتفق مجلس حكماء المسلمين و"مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" على ترجمة الوثيقة إلى لغة برايل العربية والإنجليزية للمكفوفين وتحويلها لنصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية المعتمدة للصم بالتعاون مع جمعية الصم الإماراتية.

واختارت الإمارات في 2019 "التسامح" شعارا لاحتفالها بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف سنويا 28 أغسطس/آب، فيما شكل احتفاؤها بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به في مختلف القضايا الإنسانية الملحّة محلياً وإقليميا وعالمياً انطلاقا من قيم التسامح والتعايش التي تمثل جوهر وعمق سياسة دولة الإمارات.

وتعد من أبرز الأحداث والمواقف والمبادرات المرتبطة بالتسامح والتي تبنتها الإمارات خلال أغسطس/آب، أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما أمر الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، بالإفراج عن مساجين من مختلف الجنسيات، وذلك حرصا على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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وكذلك، اختتام سفارة الإمارات في بيروت "المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 24 ألف شخص من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين".

وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات"، جاء الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في 2019 تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، حيث حفلت المناسبة، التي تصادف سنويا 28 أغسطس/آب، بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي سلطت الضوء على دور المرأة الإماراتية في غرس قيم التسامح ونشرها بين أفراد أسرتها ومجتمعها.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس/آب، كشفت مؤسسة "سقيا الإمارات" العاملة تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن أن عدد المستفيدين من مشاريعها حتى نهاية 2018 بلغ أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم، مؤكدة متابعة جهودها في خدمة الإنسانية عبر توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً.

وأعلنت وزارة تنمية المجتمع أن عدد الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي التي تتولى الإشراف والرقابة عليها وتقديم الدعم الفني لها قد بلغ 223 حتى نهاية 2018.

وفي 29 أغسطس/آب، وتحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عقدت في العاصمة الروسية، موسكو، فعاليات الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة".

وشهدت القمة حضور 12 مسؤولاً إماراتياً من بينهم 8 وزراء أسهموا من خلال مشاركاتهم في نقل المعرفة والتجربة الإماراتية في مجال خلق المنصات العالمية ذات التأثير الإنساني، ونشر قيم التسامح وبناء المجتمعات المزدهرة علميا وأخلاقيا على المستويين الإقليمي والدولي.