فيس بوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه دون موافقة أصحابها

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت شبكة فيس بوك إن تقنيتها للتعرف على الوجوه ستكون الآن متاحةً لجميع المستخدمين مع خيار تعطيلها، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

Advertisements

وقالت الشبكة إنها "لن تستخدم تقنية التعرف على الوجوه إلا لاقتراح الإشارة إليك على أصدقائك في الصور تلقائيًاً".

واعتباراً من اليوم، سيحصل جميع مستخدمي فيس بوك، الجدد والحاليين، على إعداد التعرف على الوجوه، وسيتلقون إشعاراً يوضح كيفية عمله.

وأضافت الشبكة أن المستخدمين الذين لا يزالون يملكون إعداد اقتراحات الإشارة سيبدؤون اعتباراً من اليوم في رؤية ملاحظة في آخر الأخبار، تشتمل على المعلومات الخاصة بالمزايا الجديدة، وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن استخدام فيس بوك للميزة، إلى جانب زر يسمح بالاستمرار في استخدام الإعداد أو تعطيله.

أما الذين اختاروا تعطيل إعداد التعرف على الوجوه، فقالت الشركة في محاولة لطمأنتهم، إنها لن تستخدم هذه التقنية للتعرف عليهم أو اقتراح الإشارات.