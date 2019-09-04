سورية: 25 قتيلاً وجريحاً باشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة

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جدة - خالد شويل - واس (لندن) أدت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام إلى خسائر بشرية فادحة على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي، الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء). وقُتل أكثر من 15 شخصًا جراء المعارك، بينهم ستة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، وجرح عشرة آخرين من الجانبين بعضهم في حالات خطرة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له.

أدت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام إلى خسائر بشرية فادحة على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي، الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء). وقُتل أكثر من 15 شخصًا جراء المعارك، بينهم ستة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، وجرح عشرة آخرين من الجانبين بعضهم في حالات خطرة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له.

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