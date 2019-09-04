اشار النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الشواطئ المحمية والمفتوحة لكل الناس مع حرية التنقل والانتفاع في قبرص، اما في ​لبنان​، فاحتلال ومخالفات ووضع اليد على الأملاك العامة من ​الشمال​ إلى ​الجنوب​، ليس الامر مجرد فرض رسوم بل إزالة كاملة لانه حق للمواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود: ليس الامر مجرد فرض رسوم بل إزالة كاملة لانه حق للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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