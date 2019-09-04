شهيب: لأهمية دعم الجامعة اللبنانية التي تحتضن جميع الطلاب

أكد وزير التربية ​أكرم شهيب​ على أهمية دعم الجامعة ال​لبنان​ية "التي تحتضن جميع ​الطلاب​ وتقدم مستوى جيدا من ​التعليم العالي​"، مشددا على "أولوية الاهتمام بالتلامذة ذوي الحاجات الخاصة، لجهة توفير مقومات الدمج في ​المدارس​ وتأمين التجهيزات المطلوبة والأساتذة المدربين، وذلك ضمن أبنية مدرسية تتمتع بالمواصفات الملبية لاستقبالهم" .

كلام شهيب جاء خلال لقائه وفدا ضم الممثل الجديد للوكالة البريطانية للتنمية الدولية في لبنان إد بارنت ومسؤول ​البنك الدولي​ في لبنان كامل ابراهام، بحضور فريق عمل الوزارة المعني بإدارة القرض والهبة الدوليين المخصصين للتربية والتعليم وتحديث المناهج وتحسين نوعية التعليم وسلوك مسار الجودة S 2 R 2، حيث جرى البحث في متابعة العمل بالمشروع واستمرار التعاون للمرحلة المقبلة.

