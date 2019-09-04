شهيب: لأهمية دعم الجامعة اللبنانية التي تحتضن جميع الطلاب

أكد وزير التربية أكرم شهيب على أهمية دعم الجامعة اللبنانية "التي تحتضن جميع الطلاب وتقدم مستوى جيدا من التعليم العالي"، مشددا على "أولوية الاهتمام بالتلامذة ذوي الحاجات الخاصة، لجهة توفير مقومات الدمج في المدارس وتأمين التجهيزات المطلوبة والأساتذة المدربين، وذلك ضمن أبنية مدرسية تتمتع بالمواصفات الملبية لاستقبالهم" .
كلام شهيب جاء خلال لقائه وفدا ضم الممثل الجديد للوكالة البريطانية للتنمية الدولية في لبنان إد بارنت ومسؤول البنك الدولي في لبنان كامل ابراهام، بحضور فريق عمل الوزارة المعني بإدارة القرض والهبة الدوليين المخصصين للتربية والتعليم وتحديث المناهج وتحسين نوعية التعليم وسلوك مسار الجودة S 2 R 2، حيث جرى البحث في متابعة العمل بالمشروع واستمرار التعاون للمرحلة المقبلة.
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