إنقاذ سلحفاة ضخمة عالقة على شاطئ العريضة

أنقذ عناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ التابعة لمركز ​ببنين​ للدفاع المدني، سلحفاة ضخمة كانت عالقة على شاطئ ​العريضة​ - عكار، وعملوا بداية على تحريرها ثم قدموا لها الإسعافات اللازمة. وأطلقوها مجددا في البحر.

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