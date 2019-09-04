أبي نصر التقى محافظ بعلبك وعرض معه شؤون المنطقة الانمائية

التقى رئيس ​الرابطة المارونية​ ​نعمة الله أبي نصر​، ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، وحضر الاجتماع نائب المنطقة الدكتور انطوان حبشي ورئيس اتحاد بلديات ​دير الاحمر​ المحامي جان فخري وكل من رئيسيّ بلدتيّ دير الاحمر و​القاع​ لطيف القزح و​بشير مطر​ . وتم التداول في شؤون المنطقة الإنمائية والإنشائية، وما ينفذ فيها من مشروعات. كذلك جرى عرض ملف ​الضم والفرز​ العائد الى ​مشاريع القاع​ ووجوب الانتهاء منه سريعاً.

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