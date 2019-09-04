لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي الى أنه "تم التطرق الى موضوع تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي لا تستمر الدولة في عملية الإستدانة والتمويل من الخارج، ولذك من أجل حفظ مصلحتها كدولة ومشاركة القطاع الخاص"، مشددا على "أننا بحاجة الى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين واللبنانيين".
وأشار الى أنه "تم أيضا التطرق الى جملة من المواضيع الحياتية والمعيشية والإقتصادية والإجتماعية، لأن الضغوطات ليست فقط إقتصادية وتصل الى مواضيع معيشية"، مؤكدا أن "هذا الأمر يتطلب وعيا وحكمة من قبل المسؤولين".
وردا على سؤال، كشف بزي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أن "لا ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: بري أكد خلال لقاء الأربعاء أن لا ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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