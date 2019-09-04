جبق أطلق الحملة الوطنية للتوعية من مرض الصداع النصفي

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ أن "​وزارة الصحة العامة​ تهتم بإطلاق حملات التوعية المتتالية لأنها تعتبرها جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المتبعة لتعريف المواطنين ال​لبنان​يين ب​الأمراض​ التي تنتشر في لبنان والتحفيز على العلاج المبكر الذي يحقق الشفاء في غالبية الأحيان، بدلا من الإهمال والمباشرة بالعلاج في المراحل الأخيرة للمرض، ما قد لا يؤمن الشفاء ويكبد المريض و​الدولة​ الكثير".

وفي كلمة له خلال اطلاق الحملة الوطنية للتوعية من مرض الصداع النصفي، لفت جبق الى ان "الصداع النصفي الذي يصيب عددًا كبيرًا من الناس ولا سيما السيدات في ​العالم​، متفش بشكل كبير في ​المجتمع اللبناني​ نتيجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والحياتية التي تترك انعكاساتها على الشعب اللبناني منذ أكثر من خمسة عقود"، مشيرا الى "أهمية توعية الناس على هذا المرض لأن علاجه غير معقد في غالبية الحالات، ومن المهم المباشرة بهذا العلاج في شكل مبكر ما يحافظ على قدرات المصابين به وإنتاجيهم".