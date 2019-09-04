سعد: نعوّل على ما سينتج عن المؤتمرات من مقترحات وتوصيات لتفعيل وتعزيز العمل القطاعي

شدد رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ خلال "ورشة عمل" لتفعيل الحضور الحزبي على المستويين الطبي والصيدلي على "أهمية الدور المناط بالأطباء والصيادلة، والمؤسسات الرديفة"، مؤكداً أن "رئاسة الحزب شدّدت على عمدة العمل والشؤون الاجتماعية بأن تضع في رأس سلم أولوياتها إيلاء كل اهتمام للعمل القطاعي بمختلف مهنه اختصاصاته، والبدء سريعاً في عقد الورش المتخصصة".

وأكد سعد أن "هذه الورشة، بداية تحضير لعقد ​مؤتمر​ات متخصصة، مؤتمر للأطباء وآخر للصيادلة، ولكل المهن والاختصاصات، وإننا نعوّل كثيراً على ما سينتج عن المؤتمرات من مقترحات وتوصيات، تسهم في تفعيل العمل القطاعي، وهذه المؤتمرات ستتواكب مع مؤتمرات فرعية تعقدها المنفذيات، وذلك ضمن مندرجات الخطة الحزبية للوصول إلى المؤتمر القومي الاجتماعي واغنائه بالدراسات والاقتراحات والتوصيات".

ودعا سعد إلى "أن تنصّب كل الجهود في إطار التركيز على العمل القطاعي، بموازاة العمل الحزبي والنضالي، لأننا معنيون بالعمل من أجل مصلحة شعبنا ونضالنا لا يقتصر فقط على مواجهة العدو الصهيوني وقوى ​الارهاب​ والتطرف، بل هو نضال على كل الصعد من أجل بناء مجتمع سليم موحد ومعافى".

وتطرق رئيس الحزب، إلى الاستحقاق الحزبي، مؤكداً أن "المشاركة في هذا الاستحقاق، واجب على كل سوري قومي اجتماعي، ومن غير المسموح أن يتخلف أحدا عن هذه المشاركة، سيما وأن مؤسسات الحزب العليا قد اتخذت قرارا بهذا الخصوص".