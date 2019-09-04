مصطفى حمدان: السيادة اللبنانية يجب دائما ان تكون مصانة بكل الأحوال

لفت سفير ​العراق​ في ​لبنان​ ​علي عباس​ بندر العامري بعد لقائه مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ إلى "إننا جئنا لنودع دريان هذه الشخصية المهمة، وجدنا منه خلال فترة عملنا في لبنان كل ​المحبة​ والتقدير والمساعدة، فبالتالي نحن نكنّ لهذه الشخصية كل الاحترام والتقدير، أيضا تمنينا عليه ان تكون له زيارة الى ​بغداد​ ووعدنا بتلبيتها ان شاء الله بين اهله ومحبيه وتمنى لنا المفتي التوفيق في مهامنا ​الجديدة​، تحدثنا كثيرا أيضا عن إمكانية التعاون بين المرجعيات الدينية في العراق والمرجعيات الدينية في لبنان وخصوصاً مع سماحته، وإمكانية فتح أفاق لهذا التعاون وهذا التواصل بما يخدم كل الشرائح الدينية في البلدين. نتمنى لمفتي الجمهورية ولكل المشايخ الأجلاء في لبنان كل التوفيق والنجاح في عملهم لما يخدم كل شعب لبنان".

كما استقبل المفتي دريان وفداً من "​المرابطون​" برئاسة ​العميد مصطفى حمدان​.

ولفت حمدان بعد اللقاء إلى "إننا تشرفنا اليوم بمقابلة المفتي دريان وتقدمنا منه باسم المرابطون بالتهنئة بعودته من الحج وبرأس ​السنة​ الهجرية، ونحن دائما عندما نزور سماحته نتلمس هذه الرؤية الواضحة الحريصة دائما على وحدة الصف، هذه الرؤية التي تسعى الى النصيحة الحقيقية لكل المسؤولين اللبنانيين بالاتزان والحكمة خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي".

وأكد أن "السيادة اللبنانية يجب دائما ان تكون مصانة بكل الأحوال خاصة ان الاعتداءات اليهودية التلمودية على أهلنا سواء في لبنان او في ​فلسطين​ هي واضحة وصريحة، وبالتالي هذا العقل الإجرامي اليهودي لا يرتدع إلا بالقوة وبتحصين الموقف الوطني كما جرى من قبل كل الأطراف والتي أدت الى هذه النتائج التي نعتبرها نحن نتائج هي لمصلحة الواقع الوطني اللبناني".

واستقبل مفتي الجمهورية المستشار الثقافي الإيراني في لبنان عباس خامه يار في زيارة برتوكوليه وتم البحث في الأوضاع العامة .