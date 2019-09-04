وزير الزراعة استقبل وفداً من مزارعي القمح في البقاع وعكار

استقبل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس وفداً من مزارعي القمح في البقاع وعكار وتطرق البحث الى آلية استلام القمح والتعويض على المزارعين لموسم 2018 وموسم 2019.
وأكد الوزير اللقيس دعمه الكامل لحقوق المزارعين ووضع آلية مبسطة لتسهيل وصول الدعم والتعويض لمزارعي القمح في مختلف المناطق نتيجة للاضرار التي لحقت بهم، واشار الى انه سيتابع هذا الملف مع الوزراء المعنيين لتأمين وصول الحقوق لهم.
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