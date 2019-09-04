اللواء ابراهيم التقى رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ في مكتبه بعد ظهر اليوم، رئيسة أركان هيئة مراقبة ​الهدنة​ التابعة للأمم المتحدة UNTSO اللواء كريستين لوند Kristin Lund على رأس وفد مرافق وجرى البحث في الأوضاع العامة في المنطقة لا سيما التطورات الأخيرة في جنوب ​لبنان​.

ولمناسبة انتهاء مهامها في لبنان شكرت اللواء لوند اللواء ابراهيم على جهوده وتعاونه طيلة فترة تنفيذ مهمتها في لبنان، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

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