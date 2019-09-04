رئيس البرلمان العراقي: لن نكون جزءا من الصراعات الدولية

لفت رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ إلى أن "المعركة مع ​الإرهاب​ لم تنته بعد"، مشدداً على "عدم السماح بأن يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية".

وأشار إلى "إننا ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فما تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب وما تزال تحتاج لمعالجة جادة، ولن تُحل هذه المشكلات إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة"، لافتاً إلى ان "الإرهاب لم يستهدف العراق حتى وأن اختاره ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء".

وأضاف "اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة، وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات، وتقريب وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمنا لصراعات الآخرين في بلدنا ومنطقتنا"، مشدداً على "إننا لن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءا من الصراعات الدولية ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية".