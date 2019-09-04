الخارجية العراقية رحبت الاتفاق بين القوى السياسية في السودان

رحبت ​وزارة الخارجية العراقية​ بـ"الاتفاق التاريخي الذي أبرمته الجهات والقوى السياسية في ​السودان​"، مشيرةً إلى "غننا نأمل أن تساهم هذه الخطوة في إرساء ​الأمن​ والاستقرار، والرخاء في السودان، كما أن ​الحكومة العراقية​ تقدم دعمها الكامل للشعب ​السوداني​ بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام والرخاء".

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