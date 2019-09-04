الجديد: إطلاق نار على وكيل الحزب الاشتراكي في الشويفات من قبل عنصر بالديمقراطي

افاد قناة "الجديد" عن "اطلاق نار على وكيل داخلية ​الحزب الاشتراكي​ ​مروان أبي فرج​ في ​الشويفات​ من قبل المدعو ف. ع. التابع للحزب الديمقراطي".

وفي السياق، ذكر موقع "الانباء" التابع للحزب الاشتراكي، ان المدعو ف. ع. من عناصر ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ اقدم وأحد المرافقين الشخصيين للنائب ​طلال ارسلان​ على اعتراض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ مروان ابي فرج والتعمد بصدم سيارته، وما ان ترجل ابي فرج من السيارة حتى اطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاه ابي فرج نجا منها باعجوبة، وقد فر المعتدي باتجاه قصر ارسلان مخلفا وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن ​مديرية المخابرات​ في الجيش.