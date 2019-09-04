افاد قناة "الجديد" عن "اطلاق نار على وكيل داخلية الحزب الاشتراكي مروان أبي فرج في الشويفات من قبل المدعو ف. ع. التابع للحزب الديمقراطي".
وفي السياق، ذكر موقع "الانباء" التابع للحزب الاشتراكي، ان المدعو ف. ع. من عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني اقدم وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال ارسلان على اعتراض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان ابي فرج والتعمد بصدم سيارته، وما ان ترجل ابي فرج من السيارة حتى اطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاه ابي فرج نجا منها باعجوبة، وقد فر المعتدي باتجاه قصر ارسلان مخلفا وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: إطلاق نار على وكيل الحزب الاشتراكي في الشويفات من قبل عنصر بالديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.