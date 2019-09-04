القبض على الفنانة المصرية بوسي

ألقي القبض على ​الفنانة الشعبية المصرية، بوسي​، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في منزلها في القاهرة الجديدة، على خلفية أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، صدرت في قضية شيكات ضد طليقها، ومدير أعمالها السابق، وليد ​فطين​.

وألقي القبض على الفنانة المصرية، بسبب منحها شيكات لطليقها، من دون رصيد، إضافة إلى إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا ماليا مقابل عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.

وسبق أن واجهت بوسي قضية مشابهة مع طليقها، إذ حكمت المحكمة عليها بتسع سنوات حبسا بسبب شيكات من دون رصيد، قبل أن تسدد ما بذمتها، وتنهي القضية.

ويرتقب أن تقدم بوسي على تسديد ما بذمتها لطليقها، من أجل معانقة الحرية من جديد.

وسبق أن نفت بوسي أخبار صدور حكم بحبسها أثناء حضورها في مهرجان موازين سابقا، مدعية أن ذلك غير صحيح، قبل أن يطلب مدير أعمالها الحالي من الصحفية، التي سجلت تصريحها، حذفه، وتجنب طرح أسئلة عن الموضوع.