بعد انتشار أنباء عن حدوث مواجهات بالسكاكين بين أفراد عصابتين متناحرتين داخل المؤسسة السجنية في القنيطرة، أكدت إدارة السجن المحلي أن الخبر “لا أساس له من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة السجنية، عقب الحديث عن “إصابات بليغة في مواجهات بالسكاكين بين معتقلين قاصرين، دامت يومين في السجن المحلي بالقنيطرة”، أن الأمر “لا يعدو أن يكون شجارا بين أربعة نزلاء في الحي نفسه”.
وقال المصدر ذاته إن الحادث “أسفر عن إصابة سجينين بجروح، قدمت لهما الإسعافات الضرورية داخل مصحة المؤسسة”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “خلافا لما تم الترويج له من مغالطات، فقد عمل موظفو المؤسسة السجنية على فض النزاع، وفرض النظام وفقا للقانون، دون اللجوء إلى تدخل عناصر فرقة التدخل، التابعة للمندوبية العامة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حق السجناء المعنيين، وإخبار النيابة العامة بالموضوع”.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بالسكاكين بين أفراد عصابتين متناحرتين في سجن القنيطرة.. مندوبية السجون توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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