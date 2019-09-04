بعد نهاية مسيرته مع روتانا.. محمد رضا يعود بعمل ناجح إلى “أنغامي”

عاد الفنان المغربي محمد رضا، بعد انفصاله عن شركة النتاج الأشهر عربيا، روتانا، إلى سكة الإصدارات، عبر عمله الجديد “زينة البنات”، الذي تصدر قائمة الأغاني المغربية الأكثر استماعا في تطبيق “أنغامي” الشهير.

واختار محمد رضا في عودته مدح المرأة المغربية، في كليب اعتمد على مشاهد من العرس المغربي، أشرف على إخراجه عبد العالي توفيق، وحقق لحدود الساعة على “يوتيوب “أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان يونس أدم، وتوزيع حمزة الغازي، في حين ثم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في المدينة الحمراء مراكش.

ويستعد محمد رضا بعد عمله “زينة البنات” لإصدار أغنية مفاجئة لجمهور باللغة الإسبانية.