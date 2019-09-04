باطمة تخرج عن صمتها وترد على أخبار التحقيق معها بسبب حساب “حمزة مون بيبي”

نفت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أخبار التحقيق معها من طرف الأمن للاشتباه في وجود علاقة لها مع حساب “حمزة مون بيبي” المثير للجدل.

وخرجت باطمة في مقطع فيديو مباشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، انتقدت فيه كل من يحاول “تلطيخ سمعتها، وتشويهها بإشاعات”، وأكدت أنها ستلجأ إلى القضاء بسبب من تمادى في ذلك.

وأكدت باطمة أنها ستسافر إلى مصر لاستلام درع تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، نافية أخبار منعها من السفر بعد سحب جواز سفرها على خلفية الاشتباه في علاقتها مع حساب حمزة مون بيبي”.

ونفت باطمة، كذلك، أخبار التحقيق مع شقيقاتها ابتسام، في القضية نفسها.

وراجت، أخيرا، أخبار حول استدعاء عدد من الأشخاص للتحقيق معهم على خلفية الاشتباه في وجود علاقة لهم بحساب “حمزة مون بيبي”، في حين أفادت تقارير إعلامية باعتقال صاحب الحساب في مراكش.