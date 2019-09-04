إيران تنوي الإفراج عن 7 من طاقم ناقلة النفط السويدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة "ستينا بلك" المالكة ناقلة النفط "ستينا إمبيرو"، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية ستطلق سراح 7 من أفراد طاقمها المحتجزين منذ تموز/ يوليو الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إريك هانيل "سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقًا للسلطات الإيرانية، لكننا لا نعرف متى".
وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقم يتألف من 23 شخصًا بينهم 18 هنديًا. ويأتي الباقون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا.
وأعلنت الشركة بعد ذلك في بيان "نعتبر هذه الرسالة (من السلطات الإيرانية) بمثابة خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي طالما كان أولويتنا وهاجسنا الأساسي".
وكانت قد احتجزت إيران الناقلة في 19 تموز/ يوليو في مضيق هرمز، حيث اتهمها الحرس الثوري بتجاهل نداءات استغاثة وإطفاء جهاز إرسالها بعد اصطدامها مع قارب للصيد.
وجاء ذلك بعد 15 يوما من احتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان دارا 1"، التي كانت تحمل اسم "غريس 1" عندما احتجزت قبالة سواحل منطقة جبل طارق، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سورية في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.
وأفرج عن الناقلة الإيرانية منتصف آب/ أغسطس، لكن وجهتها النهائية تبقى مجهولة. وكانت الثلاثاء متواجدة قبالة السواحل اللبنانية والسورية منذ 24 ساعة، بحسب المواقع المتخصصة بمتابعة حركة الملاحة.
وأكدت إيران بيع النفط الذي كان على متن "أدريان دارا 1"، دون كشف هوية المشتري، مؤكدة أنه لا يمكنها أن تكون "شفافة" بشأن وجهة نفطها في وقت تحاول فيه واشنطن "ترهيب" المشترين المحتملين.
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