أبو سنان: إصابتان إثر اندلاع حريق في منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مواطنان بجروح متفاوتة إثر اندلاع حريق في منزل مكون من 3 طوابق في بلدة أبو سنان، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق شب في الطابق الثاني للمنزل ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المكان إلى جانب إصابة مواطنين.
وقدم طاقم طبي الإسعافات اللازمة للمصابين اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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