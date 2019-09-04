- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي ، الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية، أن الجبير والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.
وأضافت المصادر أن المباحثات سوف تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الـ3، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.
وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعي للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الأوضاع في أفغانستان.
من جهتها، رحّبت باكستان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والجبير، مؤكدة أن إسلام آباد حريصة على التشاور مع الرياض وأبوظبي حول المستجدات في المنطقة وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي بسبب الأزمة الكشميرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الجبير وعبد الله بن زايد إلى باكستان في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.