قرقاش: نثق في نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن تطلعه بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأكد قرقاش، في تغريدة على حسابه بتويتر، الأربعاء، أن الأولوية حالياً لوحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته.

ووجه شكراً خاصاً للسعودية على قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار.

وتحتضن مدينة جدة، الأربعاء، اجتماعاً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لإعادة ترتيب الأوراق بعد الأحداث التي شهدتها عدن، أغسطس/آب الماضي.