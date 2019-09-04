تحويلات مشبوهة لتركيا وراء ضبط الإخواني عصام البشير

كشفت صحيفة سودانية، الأربعاء، عن أن تحويلات مالية مشبوهة إلى تركيا دفعت النيابة لإصدار أمر بضبط الإخواني عصام أحمد البشير المقرب من الرئيس المخلوع.

وقالت صحيفة "السوداني" المحلية إن النيابة رصدت تحويل 680 ألف يورو بطريقة مشبوهة من حساب عصام البشير بأحد بنوك الخرطوم إلى تركيا.

وذكرت أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد اشتبهت في التحويل فأحالت الأمر إلى نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين.

وأضافت أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن عصام البشير أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك آخر في تركيا.

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وتوصلت النيابة إلى أن المبلغ المحول نحو 680 ألف يورو؛ الأمر الذي دفعها للتحقق من مصدر الأموال؛ نظرا لمهنة المتهم.





وسجلت النيابة بلاغا ضد عصام البشير، وفقا للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أمرا بالقبض في مواجهته الثلاثاء بتهمة الثراء الحرام، وشرعت في تنفيذه.

كانت مصادر قد أكدت لـ"العين الإخبارية" أن النيابة قررت حظر عصام البشير من السفر، وحجز أرصدته في البنوك.

وعصام أحمد البشير هو واحد من أبرز قيادات تنظيم الإخوان البائد في السودان، وتربطه علاقات وثيقة مع الرئيس المعزول عمر البشير.

وتولى البشير إمامة المصلين بمسجد النور الرئاسي في ضاحية كافوري شمالي العاصمة الخرطوم.