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أمين عام "الوطني الاتحادي" الإماراتي يستقبل وفدا سريلانكيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة أنباء الإمارات

الأربعاء 2019/9/4 03:03 م بتوقيت أبوظبي

الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مع الوفد السريلانكي

استقبل أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بأبوظبي وفدا من كلية الأركان والخدمات الدفاعية السريلانكية.

وأطلع الظاهري الوفد على نهج الشورى ومشاركة الإماراتيين في عملية صنع القرار ومسيرة التنمية الشاملة المتوازنة والدعم الذي يحظى به المجلس من قبل القيادة الإماراتية الرشيدة، لا سيما في ظل مواكبته مسيرة البناء والتطور والنهضة من خلال ممارسته اختصاصاته الدستورية. 

وتطرق خلال اللقاء إلى رؤية الإمارات ونهجها في التخطيط وتبني الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، ونهج التسامح والتعايش والتواصل الحضاري وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وأكد أن الإنسان في الإمارات يحظى باهتمام خاص منذ تأسيسها بفضل حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، ويواصل هذا النهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات.

الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي مع الوفد السريلانكي

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ونوه بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات على صعيد البنية التحتية المتطورة والأداء والتنوع الاقتصادي والتسهيلات الاستثمارية ومستويات الأمن والأمان والبنية التشريعية والتنظيمية والخدمات المتميزة لا سيما في قطاعات السياحة والطيران وتنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات واستثمار موقعها المتميز.

وأشار أمين عام المجلس الوطني الاتحادي إلى نهج التدرج في مسيرة تطوير الحياة البرلمانية بالإمارات وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات عضوية المجلس ومشاركة المرأة وزيادة نسبتها في العضوية.

جانب من اللقاء

ولفت إلى إنجازات المجلس وطبيعة عمل أجهزته، مؤكدا حرصه من خلال الدبلوماسية البرلمانية على نقل رؤية الإمارات والتعبير عن مواقفها إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والمبادرات الإنسانية الراسخة في كل بقاع الأرض.

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كما تطرق إلى الجهود الكبيرة للإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم تجسيدا للمبادئ التي تأسست عليها الدولة والمساعدات الإنسانية والتنموية والمعونات والدعم الذي تقدمه للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية.

وأجاب الأمين العام للمجلس على الأسئلة التي طرحها أعضاء الوفد العسكري السريلانكي والتي تناولت العلاقات السريلانكية الإماراتية في مختلف المجالات.

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