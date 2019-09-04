رسميا.. زعيمة هونج كونج تسحب مشروع قانون تسليم المجرمين للصين

أعلنت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، المثير للجدل، الذي تسبب في ثلاثة أشهر من التظاهرات بالمدينة.

وقالت كاري لام -في تسجيل مصور نشره مكتبها- إن "الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين".

ويعد سحب مشروع القانون أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع.