صحيفة تتحدث عن تظاهرة إبداعية تجمع 10 آلاف شخص من 46 دولة على أرض الإمارات

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، تظاهرة إبداعية تجمع 10 آلاف شخص من 46 دولة على أرض الإمارات، ليست غريبة على الدولة التي اعتادت طرح المبادرات العالمية في مجالات شتى، وشكلت على الدوام ملتقى للشعوب وللثقافات العالمية، ومحركاً إيجابياً للطاقات البشرية، وحاضنة للتجارب القيادية وصقل المهارات.

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وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن " تحقيق المستحيل" ورشة عمل تحفيزية الأكبر من نوعها في المجال القيادي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على مشاركة الحضور فيها، ليشكل بحضوره أنموذجاً للقيادات الفذة التي استلهم العالم منها أفكاراً وتجارب في تجاوز المستحيل.

وأشارت إلى أن يسيطر على حضور الورشة القيادات الشابة الطموحة، انطلاقاً من نهج الإمارات التي ترعى الإبداع وتوظف الطاقات في سياقها الإيجابي، وتعمل على تغيير حياة البشر إلى الأفضل، وتطمح بعالم آمن ومستقر خال من أشكال الإرهاب والفتن والحروب، ومندفعٍ نحو تحقيق التنمية في أوجه الحياة المختلفة.

وأوضحت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن هذه الورشة تجسد تماماً التجربة الإماراتية القائمة على الإيجابية والحوار والتلاقي، وتنقل بصورة مباشرة ما وصلت إليه من إمكانات ومكانة في المنطقة والعالم، وكيف استطاعت القيادة بناء دولة متطورة وملهمة، وحققت فلسفتها في التميز ورعاية الفكر الريادي