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ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة

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متابعات_الخليج 365

سخر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة، مواصلاً في الوقت ذاته هجومه على نظام الحمدين الحاكم في قطر.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مع حملة قطر بالتنسيق مع حزب الإخوان للإساءة إلى الإمارات هل استطاعوا اختراق جدار الحماية الوطنية..! الذين يخططون لهذا الهدف لن يمروا من هنا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "صمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق" - في طريقة 

وتابع: "المشكلة الآن قوم عبدالغفار.. بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة" - في إشارة إلى الكاتب الإماراتي عبد الغفار-.

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