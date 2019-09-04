ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
ضاحي خلفان
كتب
متابعات_الخليج 365
سخر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة، مواصلاً في الوقت ذاته هجومه على نظام الحمدين الحاكم في قطر.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مع حملة قطر بالتنسيق مع حزب الإخوان للإساءة إلى الإمارات هل استطاعوا اختراق جدار الحماية الوطنية..! الذين يخططون لهذا الهدف لن يمروا من هنا".
وأضاف في تغريدة أخرى: "صمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق" - في طريقة
وتابع: "المشكلة الآن قوم عبدالغفار.. بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة" - في إشارة إلى الكاتب الإماراتي عبد الغفار-.
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